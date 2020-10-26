Рожкова отреагировала на решение НБУ забрать у нее ключевые полномочия

Лишение первой замглавы Национального банка Екатерины Рожковой полномочий по регулированию банковской сферы создает угрозы для принятия регулятором беспристрастных решений.

Об этом написала сама Рожкова на своей странице в Facebook.

По словам Рожковой, она и член правления Дмитрий Сологуб не поддержали это решение.

"Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, не только создает угрозы для принятия регулятором по-настоящему беспристрастных решений, но и разрушает коллегиальность", - написала она.

"И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах, которая проводилась в том числе с учетом требований МВФ", - сообщила Рожкова.

Напоминаем:

Правление Национального банка лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

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Экономическая правда



