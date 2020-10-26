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"Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов

Понедельник, 26 октября 2020, 10:15
 

Хозяйственный суд города Киева принял иск "дочки" российского "Сбербанка" в Украине к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере около 500 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

В заявлении "Сбербанка" речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20.01.2014 года в размере 10,216 млн долларов и 203,8 млн грн.

Подготовительное заседание состоится в ноябре.

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" - компания из структуры "Укроборонпрома", которая располагается вдоль улицы Ильенко возле станции метрополитена "Лукьяновская". Специализируется на специальной и авиационной, медицинской технике.

Экономическая правда

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Сбербанк Укроборонпром

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