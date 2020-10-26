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Арабская компания возобновила полеты в Украину

Понедельник, 26 октября 2020, 09:55
 

Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты в Украину, выполнив первый рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) - Киев.

Об этом сообщает ЦТС.

В столичном аэропорту Борисполь самолет приземлился 25 октября в 22:00. Рейс выполнялся лайнером Airbus A320. В 23:20 самолет вылетел в обратном направлении.

Рейсы Киев-Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в оба конца начинается от 7172 грн.

Отмечается, что для въезда в ОАЭ гражданам Украины необходимо предъявить до вылета, на регистрации рейса, результат отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 на английском языке с печатью лаборатории, сделанного не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ. 

Требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности. 

По прибытию в ОАЭ граждане Украины в обязательном порядке должны пройти дополнительный бесплатный тест.

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авиа авиаперевозки ОАЭ

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