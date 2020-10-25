В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной и на широкой колеи
Воскресенье, 25 октября 2020, 15:51
В Китае представили прототип скоростного поезда может передвигаться как на стандартной, так и на широкой колеи.
Об этом сообщает chinadaily.com.cn, передает Railinsider.
Новый тип поездов имеет максимальную скорость 400 км/ч. Для производства было построено испытательную колею и прототип успешно прошел все тесты.
В компании надеются, что поезд будет введен в серийное производство, что увеличит пассажиропоток между КНР и Монголией, РФ и Казахстаном.
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