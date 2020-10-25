В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной и на широкой колеи

В Китае представили прототип скоростного поезда может передвигаться как на стандартной, так и на широкой колеи.

Об этом сообщает chinadaily.com.cn, передает Railinsider.

Новый тип поездов имеет максимальную скорость 400 км/ч. Для производства было построено испытательную колею и прототип успешно прошел все тесты.

В компании надеются, что поезд будет введен в серийное производство, что увеличит пассажиропоток между КНР и Монголией, РФ и Казахстаном.