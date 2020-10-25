Стали известны самые прибыльные аэропорты Wizz Air

Стало известно на каких аэропортах больше всего заработала лоу-кост авиакомпания Wizz Air.

Об этом сообщает anna.aero, передает avianews.com.

Топ -10 самых прибыльных аэропортов Wizz Air обеспечили лоу-косту прибыль в 321 млн евро с апреля 2019 года по март 2020 года.

На этих воздушных воротах авиакомпания сосредоточила 3/4 всех своих перевозок. При этом рентабельность составила 16%.

Список аэропортов Wizz Air по размеру полученной прибыли (рентабельность в %):