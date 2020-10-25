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Стали известны самые прибыльные аэропорты Wizz Air

Воскресенье, 25 октября 2020, 15:10
 

Стало известно на каких аэропортах больше всего заработала лоу-кост авиакомпания Wizz Air.

Об этом сообщает anna.aero, передает avianews.com.

Топ -10 самых прибыльных аэропортов Wizz Air обеспечили лоу-косту прибыль в 321 млн евро с апреля 2019 года по март 2020 года.

На этих воздушных воротах авиакомпания сосредоточила 3/4 всех своих перевозок. При этом рентабельность составила 16%.

Список аэропортов Wizz Air по размеру полученной прибыли (рентабельность в %):

  • Лутон: 57,88 млн евро (12,04%)
  • Бухарест: 43,14 млн евро (14,15%)
  • Клуж-Напока: 30,76 млн евро (20,19%)
  • Варшава:29,48 млн евро (14,93%)
  • Будапешт: 27,99 млн евро (7,62%)
  • Тель-Авив: 27,73 млн евро (20,55%)
  • Гданьск: 26,23 млн евро (17,33%)
  • София: 24,97 млн евро (15,41%)
  • Катовице: 23,49 млн евро (17,3%)
  • Эйндховен: 19,41 млн евро (19,09%)
  • Барселона: 17,23 млн евро (18,34%)
  • Вильнюс: 16,78 млн евро (21,5%)

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