В Канаде в следующем месяце отменят ограничения на добычу нефти

Канадская провинция Альберта в следующем месяца отменит ограничения на добычу нефти, введенные правительством в прошлом году с целью повышения рыночных цен.

Об этом заявили в министерстве энергетики Альберты.

"Хотя правительство в декабре 2021 продолжит свои полномочия по регулированию объема добычи нефти, он не будет вводить ограничений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Правительство внимательно следить за добычей, запасами, возможностями нефтепровода и железнодорожного транспорта, чтобы удостовериться, что производство не превышает экспортных возможностей провинции.

"Действующие прогнозы указывают, что запасы будут оставаться низкими, а экспортная способность - достаточной, чтобы дать системе возможность эффективно самостоятельно работать в 2021 году", - отметили в министерстве.