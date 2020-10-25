МАУ хочет продавать рекламу на фюзеляжах своих самолетов

Источник: презентация МАУ

Авиакомпания МАУ хочет продавать рекламу, которая будет размещена на фюзеляжах своих самолетов.

Соответствующее объявление авиакомпания разместила в электронной системе zakupki.prom.ua, передает avianews.com

Издание пишет, что минимальная цена заказа составляет 1 млн 950 тыс. грн за один самолет при размещении не менее чем на 3 месяца. Однако стоимость услуг может быть увеличена в ходе аукциона.

В презентации новой услуги указано, что реклама на фюзеляже не должна перекрывать или конфликтовать с основной ливреей МАУ. Все расходы по изготовлению и размещению носителей несет заказчик.

При этом авиакомпания не разрешит рекламироваться на фюзеляжах ее самолетов своим конкурентам, а также туристическим офисам и турператорам.

"Многие авиаперевозчики в мире брендировали фюзеляжи своих самолетов. Однако если классические авиакомпании в основном используют такую рекламу для промоции регионов, в которых работают, или поддержки каких-то событий.

Лоу-косты преимущественно зарабатывают на этом деньги, которые становятся дополнительным источником неавиационных доходов", - добавляет издание.