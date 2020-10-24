Стало известно кто построит мусороперерабатывающий завод во Львове
Суббота, 24 октября 2020, 18:00
ЕБРР утвердил победителя международного тендера на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове.
Об этом говорится на сайте горсовета.
Генеральным подрядчиком определено консорциум компаний WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB из Нидерландов и Литвы.
Реализация проекта за счет ЕБРР начаться до конца 2020 года.
"Вместе с тем дополнительные взносы дают Фонд Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии и Фонд чистых технологий, который действует от имени Климатические инвестиционных фондов", - сказано в сообщении.
Предполагается, что с момента подписания договора реализация проекта продлится 24 месяца.
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