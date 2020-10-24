Стало известно кто построит мусороперерабатывающий завод во Львове

ЕБРР утвердил победителя международного тендера на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Генеральным подрядчиком определено консорциум компаний WTT Netherlands BV - Axis Industries UAB из Нидерландов и Литвы.

Реализация проекта за счет ЕБРР начаться до конца 2020 года.

"Вместе с тем дополнительные взносы дают Фонд Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии и Фонд чистых технологий, который действует от имени Климатические инвестиционных фондов", - сказано в сообщении.

Предполагается, что с момента подписания договора реализация проекта продлится 24 месяца.