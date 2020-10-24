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Radisson планирует открыть новый отель в Одессе

Суббота, 24 октября 2020, 16:58

Оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group планирует открыть новый отель под брендом на месте гостиницы Milano в Одессе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Radisson Hotel City Centre Odessa появится на месте гостиницы Milano, расположенной в центральной части города, на ул.Дерибасовской, после ребрендинга и реконструкции, в начале 2021 года", - сообщила пресс-служба компании.

С запуском новой гостиницы Radisson Hotel Group будет представлен восьмью отелями и 1445 гостевыми номерами на территории Украины.

Напоминаем:

Гостиница Milano открыта в 2017 году, насчитывает 90 номеров. 

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