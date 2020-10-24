Ryanair открыл продажи билетов на рейсы Херсон-Краков

Лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Херсон-Краков.

Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на интервью директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука.

На сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон-Краков продаются на даты, начиная с 30 марта 2021 года. Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Виталий Кучерук отметил, что на следующий год аэропорт полностью освободил компанию от уплаты аэропортовых сборов.

Напоминаем:

Сейчас в Херсон летают две авиакомпании - Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).