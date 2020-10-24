Adidas думает о продаже Reebok — СМИ

Производитель спортивной одежды Adidas думает о продаже бренда Reebok.

Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.

По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса.

Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании, сообщает агентство.