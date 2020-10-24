Adidas думает о продаже Reebok — СМИ
Суббота, 24 октября 2020, 13:06
Производитель спортивной одежды Adidas думает о продаже бренда Reebok.
Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.
По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса.
Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании, сообщает агентство.
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