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Adidas думает о продаже Reebok — СМИ

Суббота, 24 октября 2020, 13:06
 

Производитель спортивной одежды Adidas думает о продаже бренда Reebok. 

Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.

По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. 

Тогда он намеревался выручить от сделки 2 млрд евро. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании, сообщает агентство.

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