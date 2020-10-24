АРМА за три года ведения реестра арестованных активов внесла в него более 4,5 тысячи записей

За три года ведения реестра арестованных активов Агентство по розыску и менеджменту активов внесло в него более 4,5 тысячи записей.

Об этом сообщается на странице Агентства в Фейсбуке.

"В октябре 2017 АРМА получило в управление первые арестованы активы. А уже сегодня Реестр арестованных активов содержит более 4,5 тыс. записей", - отметили в АРМА.