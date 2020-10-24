АРМА за три года ведения реестра арестованных активов внесла в него более 4,5 тысячи записей
Суббота, 24 октября 2020, 12:12
За три года ведения реестра арестованных активов Агентство по розыску и менеджменту активов внесло в него более 4,5 тысячи записей.
Об этом сообщается на странице Агентства в Фейсбуке.
"В октябре 2017 АРМА получило в управление первые арестованы активы. А уже сегодня Реестр арестованных активов содержит более 4,5 тыс. записей", - отметили в АРМА.
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