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АРМА за три года ведения реестра арестованных активов внесла в него более 4,5 тысячи записей

Суббота, 24 октября 2020, 12:12
 

За три года ведения реестра арестованных активов Агентство по розыску и менеджменту активов внесло в него более 4,5 тысячи записей.

Об этом сообщается на странице Агентства в Фейсбуке.

"В октябре 2017 АРМА получило в управление первые арестованы активы. А уже сегодня Реестр арестованных активов содержит более 4,5 тыс. записей", - отметили в АРМА.

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Экономическая правда
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