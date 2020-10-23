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АМКУ предостерег 7 производителей антисептиков от введения потребителей в заблуждение

Пятница, 23 октября 2020, 20:35
 

Антимонопольный комитет отметил, что некоторые производители антисептиков прибегают к недобросовестной конкуренции и указывают неточные данные о своей продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, некоторые производители используют необоснованную информацию в описании свойств своей продукции. Комитет приводит некоторые примеры таких нарушений:

  • маркировка "coronaseptic";
  • предотвращение вторичного инфицирования;
  • длительное антимикробное действие;
  • действие на штаммы бактерий, устойчивым к антибиотикам;
  • уничтожение до 99%, до 100% бактерий и/или вирусов;
  • 100% антимикробная активность;
  • дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств;
  • маркировка органической, биоорганической продукции без соблюдения требований закона.

АМКУ рекомендовал производителям прекратить использование информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. О результатах рассмотрения рекомендаций производители должны сообщить в течение 10 дней со дня их получения.

Экономическая правда

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