АМКУ предостерег 7 производителей антисептиков от введения потребителей в заблуждение

Антимонопольный комитет отметил, что некоторые производители антисептиков прибегают к недобросовестной конкуренции и указывают неточные данные о своей продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, некоторые производители используют необоснованную информацию в описании свойств своей продукции. Комитет приводит некоторые примеры таких нарушений:

маркировка "coronaseptic";

предотвращение вторичного инфицирования;

длительное антимикробное действие;

действие на штаммы бактерий, устойчивым к антибиотикам;

уничтожение до 99%, до 100% бактерий и/или вирусов;

100% антимикробная активность;

дезинфицирующее средство без соблюдения Порядка государственной регистрации дезинфекционных средств;

маркировка органической, биоорганической продукции без соблюдения требований закона.

АМКУ рекомендовал производителям прекратить использование информации, которая может вводить потребителей в заблуждение. О результатах рассмотрения рекомендаций производители должны сообщить в течение 10 дней со дня их получения.

Экономическая правда