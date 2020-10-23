Укрзализныця вернула полную рабочую неделю для еще части сотрудников
Больше 16 тысяч сотрудников Укрзализныци с 1 ноября возвращаются к пятидневной рабочей неделе.
Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.
Речь идет о сотрудниках производственных подразделений, оплата которых тарифицируется, машинистов-инструкторов бригад специального самоходного подвижного состава, инструкторов крановых бригад и других.
Как отмечает УЗ, в полном режиме раньше уже начали работать сотрудники, задействованные в выполнении комплексов работ по текущему содержанию и ремонту путей, искусственных сооружений.
Пять дней в неделю также работают родители-одиночки с несовершеннолетними детьми и работники, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось три и менее года.
Напоминаем, что ранее в Укрзализныце заявляли о возможном возвращении к пятидневной рабочей неделе до конца 2020 года.
Экономическая правда
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