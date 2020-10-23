Все разделы
Укр / Рус

Укрзализныця вернула полную рабочую неделю для еще части сотрудников

Пятница, 23 октября 2020, 20:15
 

Больше 16 тысяч сотрудников Укрзализныци с 1 ноября возвращаются к пятидневной рабочей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Речь идет о сотрудниках производственных подразделений, оплата которых тарифицируется, машинистов-инструкторов бригад специального самоходного подвижного состава, инструкторов крановых бригад и других.

Как отмечает УЗ, в полном режиме раньше  уже начали работать сотрудники, задействованные в выполнении комплексов работ по текущему содержанию и ремонту путей, искусственных сооружений.

Пять дней в неделю также работают родители-одиночки с несовершеннолетними детьми и работники, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось три и менее года.

Напоминаем, что ранее в Укрзализныце заявляли о возможном возвращении к пятидневной рабочей неделе до конца 2020 года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Карантин: УЗ против остановки пассажирского железнодорожного сообщения 19 октября 2020, 18:45
"Укрзализныця" закроет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком 18 октября 2020, 17:23
Криклий обсудил с представителями Hyundai строительство высокоскоростной железной дороги 16 октября 2020, 16:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!