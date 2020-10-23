Система транспортировки газа готова к отопительному сезону – Оператор ГТС

Все плановые обследования и ремонты газотранспортной системы выполнены, что обеспечит стабильность отопительного сезона 2020/2021.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Для обеспечения бесперебойной транспортировки природного газа компания осуществила капитальный ремонт больше 28 км трубопроводов, текущий ремонт 39 станций катодной электрохимзащиты, провела обследование 345 надводных и 605 подводных переходов трубопроводов через водоемы, отремонтировала 73 газораспределительные станции (ГРС), 388 систем автоматического контроля и сигнализации на ГРС и 36 - на компрессорных станциях", - говорится в сообщении.

На работы было потрачено около 330 миллионов гривен.

Также оператор закупил химреагенты, горюче-смазочные материалы и провел обследование котлов, кабельных линий электропередач, теплотрасс и наружного противопожарного водопровода.

Напоминаем, что в этом году отопительный сезон впервые пройдет на условиях свободного рынка газа. Подробнее почитать о том, что изменилось для бытовых потребителей, можно здесь.

Экономическая правда