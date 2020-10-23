В Минэкономики предлагают освободить от акциза натуральные вина

Акцизный налог является одним из законодательных ограничений, затрудняющих ведение бизнеса малым производителям винодельческой продукции, считают в Минэкономики.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, опубликованном на сайте ведомства.

"Использование марки акцизного налога на отечественные столовые вина, стоимость которой в 19 раз превышает стоимость самого налога, по меньшей мере вызывает недоумение", - отмечают в записке.

Указывается, что в странах ЕС натуральные виноградные вина относятся к группе пищевых продуктов, а не алкогольных напитков, а соответственно не имеют маркировки акцизного налога. Речь идет о винах, крепость которых меньше 15% объемных единиц этилового спирта при условии, что спирт имеет полностью ферментное происхождение.

Кроме акцизов речь идет о снятии ограничений по использованию в производстве приобретенного сырья, разрешении разлива продукции крепостью до 8,5% в металлические банки и упрощении системы отчетности для малых производств.

Также предлагается снять ограничения относительно предоставления государственной поддержки малым производствам винодельческой продукции как субъектам малого и среднего предпринимательства.

Экономическая правда