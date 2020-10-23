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Стало известно, когда украинско-американская ракета Alpha полетит в космос

Пятница, 23 октября 2020, 18:20
 

СЕО Firefly Aerospace Inc. Том Маркусик назвал дату запуска Alpha - ракета совершит полет 22 декабря 2020 года.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Запуск состоится с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США. Как отметили в компании, использование военной базы предусматривало повышенные требования к надежности носителя.

Альтернативной датой запуска может стать 31 декабря 2020 года.

Firefly Aerospace - техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков. Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос. Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

Ранее сообщалось, что Alpha успешно прошла все предполетные испытания.

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космос космическая отрасль

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