Цены на нефть будут постепенно расти – Всемирный банк

В 2020 году цена за баррель установится на уровне $41, в 2021 может подняться до $44.

Об этом сообщает Всемирный банк в октябрьском отчете Commodity Markets Outlook.

В отчете указывается, что с началом пандемии цены на рынке нефти резко упали, однако восстановились они лишь частично. Спрос на нефть тесно связан с карантинными ограничениями во всем мире, а в условиях ограниченного туризма и передвижения он будет расти медленными темпами.

Потенциальная вторая волна COVID-19 и отсрочка вакцинации могут ухудшить прогнозы Всемирного банка, ведь такой сценарий будет предусматривать жесткие карантинные ограничения, уменьшение производства и потребления. Это отразится на ценах в энергетическом секторе в целом: в частности, на газ и уголь.

Также в отчете говорится о постепенном восстановлении и росте цен на металлы и агропродукцию.

Ожидается, что мировая экономическая активность сможет вернуться до предкризисных уровней только в 2022 году.