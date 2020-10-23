Как у украинцев украли земли размером со Словакию
Пятница, 23 октября 2020, 17:15
В Украине по официальной статистике более 10 млн га земли в государственной собственности, но по словам нового главы Госгеокадастра Романа Лещенко, за время независимости 5 миллионов га просто украли.
Об этом говорится в видео на канале Украинской правды.
Как работает схема? Можно ли ее остановить и что будет с государственной землей дальше?
Полная версия интервью с главой Госгеокадастра: Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра
Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра
Экономическая правда
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