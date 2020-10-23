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Как у украинцев украли земли размером со Словакию

Пятница, 23 октября 2020, 17:15
 

В Украине по официальной статистике более 10 млн га земли в государственной собственности, но по словам нового главы Госгеокадастра Романа Лещенко, за время независимости 5 миллионов га просто украли.

Об этом говорится в видео на канале Украинской правды.

Как работает схема?  Можно ли ее остановить и что будет с государственной землей дальше?

Полная версия интервью с главой Госгеокадастра: Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра

Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра

Экономическая правда

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