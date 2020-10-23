Застройщик демонтирует лишние этажи в скандальном недострое возле Софии Киевской

В недострое на улице Олеся Гончара, 17-23 начнется масштабный демонтаж последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности.

Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Сейчас высота здания - 39 метров. Застройщик обязался демонтировать 12 метров здания, передает The Village Украина.

"Двенадцатилетняя история с недостроем на улице Гончара доходит до логического завершения. Вместе с активистами власть подписала меморандум с новыми владельцами здания о демонтаже последних этажей до разрешенной предельной отметки высотности", - рассказал Мондриевский.

По его словам, разрешение на нарушение благоустройства уже получено.

"Любое строительство должно происходить в соответствии с нормами и правилами. Особенно это касается центральной исторической зоны и буферной зоны Национального заповедника "Софии Киевской", который находится под постоянным наблюдением ЮНЕСКО", - отметил Мондриевский.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря слаженной непрерывной работе активистов Марины Соловьевой, Ирины Никифоровой, директора Национального заповедника "Софии Киевской" Нели Куковальской.

Экономическая правда