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На Донбассе могут запустить троллейбусную линию протяженностью 48 километров

Пятница, 23 октября 2020, 09:55
 

Министерство финансов ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта организации троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Планируется, что троллейбусная линия протяженностью 48 километров свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

"Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невелика: 3,5 километра – от Славянска в Краматорск, 5,5 км – от Краматорска до Дружковки, 8 километров – от Дружковки до Константиновки", – пояснили в министерстве.

Ожидается, что в проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до города Святогорск.

 

Заместитель министра финансов Александр Кава уже обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка. В Минфине отмечают, что представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом.

Экономическая правда

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транспорт Донбасс Минфин ЕИБ

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