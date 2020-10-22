В Украине замедлилось падение ключевого экономического показателя

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 5,4% и 1,1% соответственно.

В целом по итогам девяти месяцев 2020 года падение промпроизводства составило 7% к аналогичному периоду 2019 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано падение на 4,6%, перерабатывающей – спад на 8,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – сокращение на 4,8%.

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Напоминаем:

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне – на 5,6%, в мае – на 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%.

Экономическая правда