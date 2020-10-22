Украинско-американская компания запустит спутник в 2022 году

Украинский-американская компания EOS Data Analytics заключила соглашение с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Запуск на низкую орбиту Земли запланирован на начало 2022 года. Камеры позволят получать широкодиапазонные изображения с отпечатком из 7 спектральных полос с разрешением около одного метра.

"Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внедрение мультиспектральных снимков в работу EOS Crop Monitoring предоставит больше возможностей для ведения точного земледелия.

Изображение с собственного спутника помогут аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

Напоминаем:

EOS Data Analytics является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures и международным поставщиком спутниковой аналитики на основе искусственного интеллекта.

Компания находится в Менло-Парк, штат Калифорния, и работает во всем мире с правительственными, коммерческими и научными организациями.

Сфера деятельности EOS Data Analytics охватывает технологические решения по наблюдению Земли, которые используются в сельскохозяйственной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других областях.

Dragonfly Aerospace - южноафриканская космическая компания, ориентированная на создание высокопроизводительных камер для компактных спутников, позволяющих создавать изображения спутниковыми созвездиями.

Экономическая правда