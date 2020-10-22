Пандемия и карантин: В НБУ назвали ключевые риски для макрофинансовой стабильности
В НБУ заявили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.
По его словам, актуальными также остаются другие риски:
- негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
- эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;
- увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.
В Нацбанке также подчеркнули, что сотрудничество с МВФ является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета.
"Вместе с тем значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания. Результативный диалог с международными партнерами являются залогом сохранения макрофинансовой стабильности.
Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29-30 млрд долл. США в последующие годы", - отметили в НБУ.
Экономическая правда
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