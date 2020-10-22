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В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль

Четверг, 22 октября 2020, 13:15
 

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4245 с поправками в Бюджетный кодекс о механизме е-резидентства, который, в частности, предусматривает льготную ставку налога на прибыль в размере 5%.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Среди инициаторов законопроекта - нардепы Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко.

"Проектом изменений предлагается создать правовое поле для привлечения иностранных работников, как электронных резидентов - налогоплательщиков в Украине без физического пребывания на территории нашего государства.

Целью принятия проекту закона является урегулирование отдельных аспектов бюджетного законодательства в связи с проведением эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства. Это позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые получили статус электронного резидента, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без покидания страны проживания (пребывания)", - говорится в пояснительной записке.

"Идея проста. Если ты "айтишник" из Индии, Китая, Пакистана, Германии или даже Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным налогоплательщиком. И для этого ты будешь платить только один простой налог - 5%, который платят наши ФОПы с оборота", - пояснил в комментарии "Интерфакс-Украина" Ярослав Железняк.

По его словам, это позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства.

"Это предложение, возможно, не будет так интересно для США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, в которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", - добавил нардеп.

Экономическая правда

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