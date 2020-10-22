В украинском автопарке больше 23 тысяч электромобилей – ассоциация
В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи электромобилей, самые популярные модели электрокаров среди украинцев - NISSAN Leaf, TESLA Model S и RENAULT Kangoo Z.E.
Об этом заявили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" в ответ на запрос "Радио Свобода".
Отмечается, что самая популярная модель - NISSAN Leaf (11731 штук).
Также в топ-3 - TESLA Model S (1653) и RENAULT Kangoo Z.E. (1058).
Замыкают топ-5 BMW i3 - 1009 авто и TESLA Model 3 - 926 авто.
Также в топ-10: FIAT 500e - 781, VOLKSWAGEN e-Golf - 758, TESLA Model X - 655, MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive - 627, RENAULT Zoe - 626.
"Относительно того, сколько в Украине в настоящее время есть зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют", - говорится в сообщении.
Напомним:
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