В украинском автопарке насчитывается 23,3 тысячи электромобилей, самые популярные модели электрокаров среди украинцев - NISSAN Leaf, TESLA Model S и RENAULT Kangoo Z.E.

Об этом заявили в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром" в ответ на запрос "Радио Свобода".

Отмечается, что самая популярная модель - NISSAN Leaf (11731 штук).

Также в топ-3 - TESLA Model S (1653) и RENAULT Kangoo Z.E. (1058).

Замыкают топ-5 BMW i3 - 1009 авто и TESLA Model 3 - 926 авто.

Также в топ-10: FIAT 500e - 781, VOLKSWAGEN e-Golf - 758, TESLA Model X - 655, MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive - 627, RENAULT Zoe - 626.

"Относительно того, сколько в Украине в настоящее время есть зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сервисные центры МВД начали выдавать владельцам электрокаров необычные, "зеленые" номерные знаки.