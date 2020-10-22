"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию

"Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​в Житомирской области мощностью 33 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Группа Нафтогаз получила "зеленый" тариф и лицензию на продажу электроэнергии для вновь построенной электростанции в г. Чуднов (Житомирская обл.).

Станция построена в сентябре 2020 года с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновых покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей - 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185KTL от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения - 25 МВт.

"Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс МВт∙ч с ожидаемым доходом более 153 млн грн", - добавили в "Нафтогазе".

Заказчиком проекта ФЭС "Чуднов" является Дочернее предприятие "Нафтогаз-Энергосервис" НАК "Нафтогаз Украины", которое в ноябре 2018 года получило три земельных участка общей площадью 55 га по результатам проведенного земельного аукциона для размещения солнечной электростанции и дальнейшего заключения договоров аренды с Житомирской областной государственной администрацией.

В июле 2020 года группа "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию ​​"Андреевка" в Харьковской области мощностью 0,999 МВт. Также в этом году Нафтогаз начал развертывание сети електрозарядних станции для авто в Киеве.

Экономическая правда