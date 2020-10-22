Киев закупил 200 белорусских автобусов в лизинг без объявления тендера

"Киевпастранс" закупил в лизинг 200 белорусских автобусов на около 1,67 млрд грн без объявления тендера.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что договор финансового лизинга был подписан в июле. Согласно ему, коммунальное предприятие "Киевпастранс" получит 80 автобусов большой вместимости и 120 автобусов - особенно большой, так называемые "гармошки". Производитель - Минский автомобильный завод (МАЗ). Продавец - ООО "Укравтоторг".

"Необходимость лизинга объясняется ограниченными возможностями бюджета Киева. Мол, нам очень нужны автобусы, и мы хотим купить много и сейчас, а не постепенно через тендеры", - заявил аналитик транспортного портала AlltransUa Иван Черныш.

Лизинг предоставляет "Укргазбанк", который в феврале 2020 года расширил программу сотрудничества с Беларусью и начал предоставлять финансовый лизинг на белорусскую продукцию. Процентная ставка по договору - 11,5% годовых.

"Общая сумма сделки составляет 50,72 млн евро или около 1,67 млрж гривен. Уже в сентябре "Киевпастранс" перечислил "Укргазбанку" 20% авансового платежа - 334,7 млн гривен. Приобретение осуществлялось без объявления тендера", - говорится в материале .

"Лизинг - это финансовая услуга, а финуслуги не подпадают под государственные закупки. Это очень удобный механизм, чтобы вручную выбрать поставщика в обход ProZorro", - пояснил эксперт по пассажирским перевозкам Александр Красноштан.

"Киев вполне может покупать до 50 автобусов в год на тендерах и это не ударило бы по бюджету. Но в случае с лизингом вроде как сложилась ситуация, когда в выигрыше остаются все: город будет выплачивать средства в течение трех лет, банк получает доход по процентам, а производитель все средства сразу", - говорится в статье.

"Из-за избытка ликвидности банковской системы в Укргазбанка была заинтересованность кого-то кредитовать, и они пришли с этим предложением к мэру Виталию Кличко. Мол, и тебе перед выборами хорошо, и город-то получит", - пояснил Черныш.

ЭП направила запрос Киевской городской государственной администрации (КГГА) о целесообразности закупки автобусов с помощью инструмента лизинга, но ответа не получила. В "Киевпастрансе" по сути вопросов ЭП не ответили.

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Экономичная правда