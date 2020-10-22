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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

Четверг, 22 октября 2020, 09:20
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,53 грн (на 21 октября - 33,50 гривни).

Напоминаем:

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 октября на уровне 28,37 гривни.

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Экономическая правда

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