Официальный курс: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 22 октября на уровне 28,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,53 грн (на 21 октября - 33,50 гривни).
Напоминаем:
20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 октября на уровне 28,37 гривни.
21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.
21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.
Экономическая правда
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