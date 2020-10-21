Глава Госгеокадастра о нормативно-денежной оценке земли: Это "фейк", никто ничего не делал

Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что нормативно-денежную оценку земли в 2018 году никто не проводил, по его словам, это была "еще одна фейковая история, на которой вывели деньги".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Отдельно хочу сказать о нормативно-денежной оценке земли, проведенной по программе земельной реформы в 2018 году. Хочу поблагодарить Арсену Борисовичу Авакову (министр внутренних дел. - ЭП) и Антону Геращенко (заместитель министра внутренних дел. - ЭП), которые способствовали проведению обысков в Институте землеустройства и Институте охраны почв.

Правоохранители вывезли четыре буса документов, и Министерство внутренних дел уже имеет подтверждение, что более 190 млн грн государственных средств вывели через Институт землеустройства", - рассказал Лещенко.

"В 2018 году никакого анализа почв никто не проводил. Это была еще одна фейковая история, на которой вывели деньги. Я понимаю, что это вас шокирует", - подчеркнул он.

На вопрос, будет ли проводиться нормативно-денежная оценка заново, глава Госгеокадастра ответил:

"Мы ее оценку унифицируем с МЭРТ в единую систему координат, которая привязана к бонитету, почвенно-климатических изменений. Сейчас консультируемся с аграриями и до конца года представим нормативно-денежную оценку, которая соответствует реалиям, а не фейковый данным.

При этом мы делаем соответствующее постановление о нормативно-денежной оценке. Но вы должны понимать, что и нормативно-денежная оценка, по которой мы сейчас живем, это фейковая история с уголовным бэкграундом с 2018 года ".

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Экономическая правда