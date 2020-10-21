Гривня на закрытии межбанка укрепилась

21 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 - 28,26 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,24 - 28,26 гривни;

Евро - 33,49 - 33,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 33,19 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,35 гривни, евро - 33,32 - 33,46 гривни.

Напоминаем:

20 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,35 - 28,37 гривни.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 октября на уровне 28,37 гривни.

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривни.

Экономическая правда