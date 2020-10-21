В Госгеокадастре рассказали, как планируют возвращать назад 5 миллионов га земли

Разрабатывается законопроект об изъятии участков земли для общественных нужд - предлагается механизм компенсации для граждан стоимости земельных участков, которые будут изыматься для общественных нужд.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

"С моим первым заместителем, доктором юридических наук, профессором Киевского университета, моим учителем с кафедры земельного права Анатолием Николаевичем Мирошниченко разрабатываем законопроект об изъятии участков для общественных нужд.

Для чего он нужен? Представьте, что большинство земли в паях или находится в бесплатной приватизации, а нам нужно сделать объездную дорогу в Киеве. Поверьте, свободной земли вблизи столицы нет. Мы хотим сделать дорогу, а земли для нее нет. Мы предлагаем механизм компенсации для граждан стоимости земельных участков, которые будут изыматься для общественных нужд, например, выплачивая условно по 100 тыс грн", - пояснил Лещенко.

"То есть сначала государство дало бесплатно землю гражданину, дальше попросило прощения, потому что ему нужен эта участок для пользования, и компенсировало стоимость такого земельного участка согласно нормативно-денежной оценке в случае отчуждения.

Государству нужны мост, общежитие для военнослужащих, объездная дорога, а их негде строить. А если завтра понадобится мусороперерабатывающий завод под Киевом? Нет земли. Все взяли, все порезали, все попиляли. Это проблема Одессы, Николаева и Херсона, где нельзя построить порт, потому что все раздали в рамках бесплатной приватизации", - добавил он.

На вопрос, осознает ли он, сколько в судах будет исков об отчуждении и незаконной бесплатной приватизации по делам, которые начали, Лещенко ответил:

"Мы с президентом находимся в дискуссии по этому вопросу. Учитывая, что земля - ​​это самый ценностный ресурс моей страны, я прошу все дела относительно земли перевести под юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда в отдельную земельный палату.

Это нужно, чтобы исключить договоренности с местными судами. Земельные дела должны рассматриваться по сокращенной процедуре, тогда будут конкретные приговоры".

"Государственные земли Минобороны, НААН незаконно обрабатываются через заключение договоров о совместной деятельности. Их трудно отслеживать и устанавливать виновных. Это моя боль. В управлении и обработке НААН, Минобороны, пенитенциарной службы, Министерства образования, аграрных государственных предприятий находятся 750 тыс га сельскохозяйственных земель.

Большинство этих земель находятся в теневой обработке на договоре о совместной деятельности. По этим государственными землям занижены показатели урожайности, все государственные предприятия загнаны в убытки. Самое главное - там сидит криминал", - добавил глава Госгеокадастра.

"Фонд госимущества получил на приватизацию предприятия с меньшим балансом земли в обработке, чем мы по документам в Госгеокадастре. Документы по ряду госпредприятий уничтожались, акты постоянного пользования похищались, решениями судов выводились из государственной в частную собственность. Просто грабили государство.

В Минобороны 202 тыс га. Мы видим через снимки полей, что генералы как занимались сельским хозяйством, так и занимаются. Как выращивали на полигонах кукурузу, так и выращивают. Мы не можем остановить этот процесс. Я был в пенитенциарной службе, Министерстве образования. Все говорят, что да, есть проблема, но решения нет", - подчеркнул он.

По его словам, дискутируются два варианта прекращения незаконной обработки этих земель.

Первый - убрать договора о совместной деятельности. Второй - принять законопроект №2195, который позволит Госгеокадастру стать балансодержателем и распорядителем этих земель.

"После этого у нас будет право исключительно через аукцион продать эти земли.

Если академии аграрных наук нужно что-то для науки - пожалуйста. Пусть дают обоснование, научные исследования, и мы выделим землю для научных исследований", - отметил Лещенко.

"Есть еще одно предложение, как ликвидировать схемы из теневой обработки. Ее активно продвигает Николай Тарасович Сольский. Приватизировать эти земли. Мы провели большую бесплатную приватизацию в Украине, так сделаем еще малую приватизацию. То есть приватизируют земли государственных предприятий, и оставим государство с нулевым балансом земли.

Однако этих земель не хватит гражданам, которые сейчас в очереди на бесплатную приватизацию с изготовленными документами. Кто-то по этому сценарию останется крайним. Когда мы публично покажем баланс земли в Украине, нам нужно сесть за круглый стол и определить, оставляем ли какую-то землю в государственной собственности и сколько.

Мое мнение о том, как вывести из тени обработку государственных земель, таково: следует установить аренду через аукционы по 200 долл за гектар. Мы получим 150 млн долл в год. Этот ресурс можно направить ветеранам АТО на компенсацию выплат за два гектара, которых уже нет", - добавил он.

Читайте подробнее: Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра

Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра

Экономическая правда