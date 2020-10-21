Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне

Кабмин на заседании 21 октября принял постановление о предоставлении субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по ул. Адмирала Сенявина - ул. Залаэгерсег в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Большая стройка на украинских дорогах продолжается. Только что правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета областному бюджету Херсонской области на строительство путепровода по ул. Адмирала Сенявина - ул. Залаэгерсег в Херсоне.

Объект был начат еще в 2012 году, затем была волна обещаний в 2017-м и только теперь там начались работы. Объем субвенции - 300 млн гривен", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

Отмечается, что путепровод должен соединить 2 района города транспортной развязкой через железнодорожные пути в разных уровнях и в одном уровне на пересечении ул. Залаэгерсег и ул. Бериславское шоссе с перераспределением транспортных потоков.

Экономическая правда