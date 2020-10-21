41% украинцев считают, что больше всего дороги ремонтировали при Зеленском – опрос

76% опрошенных украинцев заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года, 23% - противоположного мнения, 41% считают, что больше всего дороги ремонтировали при Зеленском.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Оценивая улучшение состояния дорог на разных уровнях, 67% опрошенных заметили улучшение на дорогах межобластного сообщения, 63% - в своем районе, 62% - в своем населенном пункте", - говорится в сообщении.

При этом, среди опрошенных, которые заметили улучшение состояния дорог, 46% опрошенных считают, что самая большая заслуга в этом местных властей, 29% - что это заслуга президента, только 3% - премьер-министра, 2% - Верховной Рады.

"За последние три года значительно возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог - заслуга президента. Если в 2017-2018 годах хорошие дороги считались заслугой местных властей и премьера, то в 2020 - местной власти и президента", - свидетельствуют результаты исследования.

При этом, 56% опрошенных считают, что при Зеленском ремонтируют дорог больше, чем при Порошенко (13%). 18% считают, что строилось одинаково. Оценивая сферу строительства социальной инфраструктуры, 27% считают, что ее больше строят при Зеленском, 27% - при обоих, 17% - при Порошенко.

"Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дороги ремонтировали при Зеленском. 15% - считают, что это было во времена каденции президента Порошенко, 11% - Януковича, 8% - Кучмы, 3% - Ющенко и 2% - Кравчука. 17% - не смогли определиться по этому вопросу", - добавили в Социологической группе "Рейтинг".

Опрос провели 8-10 октября, выборочная совокупность - 3000 респондентов.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Экономическая правда