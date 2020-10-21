Украина собрала 80% урожая зерновых

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 19 октября собрали 62,2 миллиона тонн основных культур, в том числе 80% зерновых к прогнозу урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур собрано: кукурузы – 11,1 млн тонн с площади 2,4 млн га (44%), подсолнечника - 10,9 млн тонн с 5,5 млн га (87%), сои – около 2 млн тонн с 966 тыс. га (72%), проса - 234,7 тыс тонн с 146 тыс. га (97%) и гречихи - 93,3 тыс тонн с 73,9 тыс. га (94%).

Напоминаем:

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн.

В 2019 году собрано 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018 году - 70,1 млн тонн.

Экономическая правда