В Украине выросли цены на жилье

Цены на первичном рынке жилья в Украине в третьем квартале 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

На первичном рынке жилья однокомнатные квартиры подорожали на 9,3%, двухкомнатные - на 5,9%, трехкомнатные - на 8,1%.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%, двухкомнатные - на 11,2%, трехкомнатные - на 8,5%.

В июле-сентябре рост цен на жилье замедлился на первичном рынке и ускорился на вторичном. В частности, на "первичке" цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

На "вторичке" в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым цены на жилье выросли на 2,4%.

Отметим, что официальный курс гривни к доллару снизился с 26,71 гривни по состоянию на 1 июля до 28,3 гривни на 30 сентября. Падение составило 6%.

Напоминаем:

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2019 году выросли на 6,6% по сравнению с 2018 годом, на вторичном – на 11,1%.

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Экономическая правда