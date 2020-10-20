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Как государство потеряло 5 миллионов га земли: главное из интервью главы Держгеокадастра

Вторник, 20 октября 2020, 18:10

Куда исчезли 5 миллионов гектаров государственной земли, что показал аудит земельной службы, в каких регионах было больше массовых махинаций с землей.

00:00 - 07:38 - О земельном кадастре и его аудите

07:38 - 11:05 - О регионах, где было больше всего массовых махинаций с землей.

11:05 - 13:12 - Годы самых больших злоупотреблений на рынке государственной земли

13:13 - 17:03 - Кто незаконно владеет государственным землей и почему

 

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земля недвижимость корупція налоги Госземагентство

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