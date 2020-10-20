Киев недополучил миллиард из-за внешних вмешательств в земельный кадастр – Лещенко

Неизвестные лица, которые имели доступ к Государственному земельному кадастру, меняли статус объектов с коммерческого назначения на промышленное, вследствие чего крупные города недополучали миллиарда гривен налогов.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в интервью Экономической правде.

Лещенко выделил два основных типа вмешательств в Кадастр: изменение целевого назначения земли и изменение контуров и размеров земельных участков.

"Например, есть торговый центр в Киеве, который платит налоги, в том числе земельный, как коммерческий объект. Налоговая в автоматическом режиме по номеру КВЭД выставляет ему счет на оплату налогов через государственное казначейство, часть которых уплачивается в местный бюджет", - заявил Лещенко.

По его словам, в больших городах - Харькове, Львове, Одессе - произошло изменение статуса объекта с коммерческого назначения на промышленное и бюджет терял больше половины доходов по земельному налогу.

"По нашим оценкам, из-за таких схем городской бюджет Киева недополучил около миллиарда гривень. Это продолжалось годами, и я говорил об этом Виталию Владимировичу (Виталий Кличко, мэр Киева. - ЭП), когда встречался с его командой", - сообщил глава ведомства.

Также мошенники меняли контуры земельных участков - между двумя участками создавали еще один.

"Это ярко видно в Конча-Заспе, где таким образом "создавалось" много земельных участков. Часть из них регистрировалась на "липовых" документах. Если взять элитные пригородные районы Киева, то есть земельные участки, на которые существует по два-три владельца с различными документами. При этом между этими участками образованы другие земельные участки. Это, фактически, коллапс", - сообщил Лещенко.

По его словам, система Государственного земельного кадастра находилась в управлении отдельных субъектов, которые не имели никакого отношения к должностным лицам.

"На этом они делали отдельный бизнес. Любой файл в кадастре можно было просто обнулить, изменить и на основе этого делать рейдерские захваты", - заявил глава Госгеокадастра.

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Экономическая правда