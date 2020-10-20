FlixBus запускает 3 новые линии из Украины

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил об открытии 3 новых международных линий из Украины - в Польше и Чехии, на карту маршрутов добавили три областных центра - Черновцы, Ивано-Франковск и Луцк.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что все новые линии будут отправляться два раза в неделю начиная с 4 ноября, а в первые две недели поездок билеты можно купить со скидкой (карта).

"Сегодня FlixBus в Украине выходит на новый уровень, мы наконец запускаем здесь новые зеленые линии с полными стандартам FlixBus, особенно для нас было важно соединить брендированными автобусами Киев и Варшаву", - заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

"FlixBus теперь доступен в 12 украинских областях. Мы расширяемся во времена, когда всем туристичним бизнесам приходится нелегко, но спрос на поездки между Украиной и Польшей существует даже сейчас, когда путешествовать могут в основном трудовые мигранты", - добавил он.

В FlixBus добавили, что две из новых линий - N3222 Киев-Варшава-Щецин и №3241 Черновцы-Варшава - будут с полными стандартами и фирменными зелеными автобусами FlixBus. Маршруты этих линий:

N3222: Киев - Житомир - Ровно - Луцк - Люблин - Варшава - Лодзь - Познань - Гожув-Велькопольский - Щецин;

№3241: Черновцы - Коломыя - Ивано-Франковск - Львов - Люблин - Варшава.

Полный маршрут линии CUA025 Львов - Краков - Катовице - Богумин - Острава.

Автобусы всех трех новых линий будут соответствовать базовым стандартам FlixBus:

туалет в автобусе;

розетки;

удобные сиденья с увеличенним пространством для ног;

бесплатный Wi-Fi на борту;

кондиционеры;

водители прошли специальное обучение от FlixBus.

"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов.

Пассажиры обязаны во время поездки носить маску, закрывая ей нос и рот. Компания также напоминает своим клиентам о необходимости внимательно проверять правила въезда в страну перед планированием поездки", - говорится в сообщении.

Экономическая правда