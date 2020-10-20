Зеленский: "Большая стройка" не закончится после местных выборов

Президент Владимир Зеленский пообещал, что проект "Большая стройка" не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабным.

Об этом он сказал в послании с трибуны Верховной Рады 20 октября.

"Для реализации пункта программы "Комфортная страна" мы начали "Большую стройку"", и это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно идет "Большая стройка". Мы сшиваем Украину не только идеями, не только словами, а и дорогами и мостами.

В этом году это 4000 км дорог государственного значения, 2000 км - местного значения, 100 школ, 100 садов, 100 спортивных объектов ... ", - сказал президент.

"Когда мы озвучили эти цифры в начале года, многие не верили, но большинство из этих объектов уже готовы. И до конца года, как мы и обещали, мы выполним весь это план.

Иногда звучит критика, мол, мы заканчиваем некоторые объекты предыдущей власти. Ключевые слова - "мы", "заканчиваем". Не затягиваем на годы, не распыляем средства, а заканчиваем качественно и быстро", - добавил он.

"Большая стройка" не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабной. Кроме новых дорог и школ, садиков, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия Украины", - заверил Зеленский.

Экономическая правда