Депутат: В Киевсовете есть представители разных групп – Микитася, Столара

Часть депутатов Киевского городского совета представляют интересы застройщиков Максима Микитася и Вадима Столара.

Об этом рассказал генеральный директор промышленно-строительной группы "Ковальская" и депутат Киевсовета Сергей Пилипенко в интервью Экономической правде.

Пилипенко опроверг мнение, что 80% состава депутатского корпуса Киевсовета относятся к представителям или лоббистам застройщиков, но признал, что существуют отдельные группы, которые представляют интересы людей со строительной отрасли.

"Однозначно есть представители разных групп: Микитася, Столара и других. Зная ситуацию изнутри, не поддерживаю утверждение о большинстве", - заявил гендиректор "Ковальской".

По данным ЭП, к группе Столара относятся депутаты Андрей Андреев, Людмила Костенко, Наталья Приходько, Владислав Михайленко, Ирина Никорак.

Пилипенко рассказал, что летом-осенью 2019 года Киевсовет не мог полгода собраться из-за отсутствия кворума, так как была попытка переформатировать Киевсовет под Офис президента Владимира Зеленского.

"Была попытка сменить главу КГГА и переформатировать Киевсовет под нового президента, под новый центр влияния. Законным способом не удалось сделать, поэтому все осталось в той же конфигурации, как было", - заявил он.

Пилипенко добавил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.

Подробнее читайте в интервью: Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца

Напоминаем:

Максим Микитась - экс-президент строительной корпорации "Укрбуд" и бывший бенефициар компании "Укрбуд девелопмент", одного из крупнейших киевских застройщиков.

Сейчас Микитась находится под стражей в связи с делом НАБУ о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Вадим Столар - народный депутат от ОПЗЖ. Ранее исполнял роль "смотрящего" и серого кардинала столицы.

Столар имеет ряд объектов в сферах жилой и коммерческой недвижимости столицы.

Городского главу Киева Виталия Кличко со Столаром и Микитасем связывали дружеские отношения.

Александр Колесниченко, ЭП