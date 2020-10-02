Депутат: В Киевсовете есть представители разных групп – Микитася, Столара
Часть депутатов Киевского городского совета представляют интересы застройщиков Максима Микитася и Вадима Столара.
Об этом рассказал генеральный директор промышленно-строительной группы "Ковальская" и депутат Киевсовета Сергей Пилипенко в интервью Экономической правде.
Пилипенко опроверг мнение, что 80% состава депутатского корпуса Киевсовета относятся к представителям или лоббистам застройщиков, но признал, что существуют отдельные группы, которые представляют интересы людей со строительной отрасли.
"Однозначно есть представители разных групп: Микитася, Столара и других. Зная ситуацию изнутри, не поддерживаю утверждение о большинстве", - заявил гендиректор "Ковальской".
По данным ЭП, к группе Столара относятся депутаты Андрей Андреев, Людмила Костенко, Наталья Приходько, Владислав Михайленко, Ирина Никорак.
Пилипенко рассказал, что летом-осенью 2019 года Киевсовет не мог полгода собраться из-за отсутствия кворума, так как была попытка переформатировать Киевсовет под Офис президента Владимира Зеленского.
"Была попытка сменить главу КГГА и переформатировать Киевсовет под нового президента, под новый центр влияния. Законным способом не удалось сделать, поэтому все осталось в той же конфигурации, как было", - заявил он.
Пилипенко добавил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах.
Подробнее читайте в интервью: Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца
Напоминаем:
Максим Микитась - экс-президент строительной корпорации "Укрбуд" и бывший бенефициар компании "Укрбуд девелопмент", одного из крупнейших киевских застройщиков.
Сейчас Микитась находится под стражей в связи с делом НАБУ о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.
Вадим Столар - народный депутат от ОПЗЖ. Ранее исполнял роль "смотрящего" и серого кардинала столицы.
Столар имеет ряд объектов в сферах жилой и коммерческой недвижимости столицы.
Городского главу Киева Виталия Кличко со Столаром и Микитасем связывали дружеские отношения.
Александр Колесниченко, ЭП
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