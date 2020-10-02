27 тюрем продадут через ProZorro – Минюст

В Украине есть 27 законсервированных тюрем, которые последние два года не используется, поэтому их выставят на продажу через ProZorro.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Укринформ.

По ее словам, определили список тюрем, в которых уже более двух лет не удерживаются осужденные, а персонал сведен к минимуму - охраны и администрации.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно четкий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпень. Второй - мы определили, что это будет, наверное, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И одно - в Одессе", - сказала Высоцкая.

Она добавила, что Минюст по этому вопросу сотрудничает с Фондом госимущества, а продажа будет проходить через ProZorro.

"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаем в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно.

Часть средств пойдет нам, как держателю баланса этой системы, - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдет в госбюджет. И это будет первый раз, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметили в Минюсте.

Напомним:

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал в Украине "большую распродажу", которая перерастет в "большое строительство" тюрем.