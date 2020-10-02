НБУ разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом
Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что отныне украинцам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".
"Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, которые имеют биометрические документы - ID-карту и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дія" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ", - пояснили в Нацбанке.
Цифровой паспорт - цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дія". В электронном виде отображается информация, которую содержат ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.
"Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров", - добавили в НБУ.
Преимущества этого метода:
- простота использования;
- надежность для банков - такие идентификационные данные получены из надежного источника;
- диджитализация процессов и ускорения обслуживания клиентов банков.
"Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала. В то же время банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройка операционных процессов", - говорится в сообщении.
По информации Министерства цифровой трансформации в настоящее время в Украине в реестрах: около 3,5 мле ID-карт, которые украинцы получали с 2016 года; около 17 млн биометрических загранпаспортов.
Экономическая правда
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