Мининфраструктуры начинает проект по оцифровке местных дорог

Мининфраструктуры инициирует проект по оцифровке сети местных дорог для обеспечения сбора геокоординат дорог и создания отдельной базы данных и сервиса для паспортизации местной сети, которые будут доступны всем областным госадминистрациям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в этом году планируют начать первую фазу проекта DigitalRoad по созданию электронных паспортов дорог местного значения и построения канализации для волоконно-оптической связи.

"Кроме этого, совместно с TAPAS ведомство работает над проектом "Прозрачная инфраструктура", - говорится в сообщении.

"В партнерстве с CoST мы начинаем постоянный диалог с представителями региональных дорожных подразделений по созданию качественной дорожной сети местных автодорог. Укравтодор уже задал темп по восстановлению дорог государственного значения. И мы должны заимствовать этот опыт для ремонта и строительства качественных местных дорог, преодолевая все возможные сложности, которые возникают.

Сейчас внедряется проект "Прозрачная инфраструктура", которым уже скоро смогут пользоваться как и все желающие, так и областные государственные администрации для планирования своей деятельности по восстановлению сети местных дорог. Это позволит осуществлять действенный мониторинг на местах, а также формировать автоматические отчетности и визуализации на картах объектов ремонтов дорог", - заявил глава министерства Владислав Криклий.

"Министерство активно работает над повышением контроля за строительством - созданием системы управления инфраструктурными строительными проектами с предоставлением онлайн информации на портале "Прозрачное строительство", - добавили в Мининфраструктуры.

Первая часть проекта будет реализована в 4 квартале 2020 года, вторая - в 2021-м и будет содержать дополнительные инструменты контроля, отражение в режиме реального времени с возможностью отслеживания руководством государства.

По словам Криклия, ожидаемый срок завершения всех работ по созданию системы - февраль 2021 года. Вместе с тем, вторая фаза проекта DigitalRoad по оцифровке дорог местного значения запланирована на 4 квартал 2021-го.

Экономическая правда