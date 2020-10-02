Спрос на коммерческие авто в Украине увеличился на 28% – ассоциация

В сентябре 2020 году на украинском рынке коммерческих автомобилей реализовали 1350 машин (за 9 месяцев года это лучший результат) - по сравнению с сентябрем 2019 года спрос увеличился на 28%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года до 351 шт.

Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место, потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем 136 зарегистрированных машин", - говорится в сообщении.

Замыкает топ-3 Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 единицы.

Также в топ-5 Volkswagen (94 шт.), а также MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто.

"Вместе с тем потери Мерседеса от результата годичной давности составляли 6%, а МАN отстал на 3%.

Всего с января по сентябрь 2020 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 7,7 тысяч новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года", - добавили в ассоциации.

Экономическая правда