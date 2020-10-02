МАУ начнет выполнять рейсы Киев-Нью-Йорк лишь весной 2021

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев) перенесла начало выполнения рейсов Киев - Нью-Йорк на завершение низкого зимнего сезона 2020-2021 гг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на компанию.



"Данное решение обусловлено объективными обстоятельствами. Планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее. Во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке и прогноз их влияния на будущее", - отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании в пятницу.



В МАУ подчеркивают, что пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020-м и 2021 гг. в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле; а также существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, повлекшее отмену рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси, которые должны были обеспечить транзитный поток через Киев в США - негативно повлияли на прогнозы по запуску рейсов в Нью-Йорк.



"Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году", - подчеркнули в авиакомпании.



В МАУ заявили, что продолжают планировать полеты исходя исключительно из объективных рыночных и эпидемиологических факторов.