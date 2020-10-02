Клиенты Приватбанка за месяц обменяли монет номиналом 25 копеек на 3,3 миллиона

В сентябре клиенты Приватбанка обменяли в кассах банка монеты номиналом в 25 копеек на 3,3 млн грн, а с 1 октября принесли в кассы банка 25-копеечных монет на 900 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в целом возможностью обмена выведенных из обращения монет воспользовались более 27 тысяч клиентов банка - в среднем каждый клиент обменял монеты на бумажные деньги или зачислил на свой счет сумму в 155 грн.

Напомним:

Нацбанк с 1 октября 2020 года вывел из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты образца выпуска до 2003 года.

Соответствующие монеты и банкноты до 30 сентября 2021 года можно будет бесплатно обменять во всех банках страны, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанке, Ощадбанке, Приватбанке, Райффайзен Банке Аваль и ПУМБ.