Стало известно, какая доля компании "Ковальская" на рынке бетона

Основные активы группы "Ковальская" по производству бетона сосредоточены в Киеве, доля на рынке по Киеву и киевскому региону - более 50%.

Об этом в интервью ЭП рассказал гендиректор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

"С конца 1990-х годов мы являемся номером один на рынке бетона в Украине, но основной наш центр, основные наши активы по производству бетона сосредоточены в Киеве. Доля по Киеву и киевскому региону - более 50%.

Бетон в том виде, каким мы его знаем, "Ковальская" начала первой выпускать в промышленных масштабах. Именно благодаря "Ковальской" начался современный цикл строительства домов по монолитно-каркасной технологии", - отметил он.

Отвечая на вопрос, могут ли в АМКУ возникнуть вопросы к компании по слишком большой концентрации, Пилипенко ответил:

"С Антимонопольным комитетом мы сталкиваемся ежегодно, когда покупаем какой-то бизнес или получаем разрешения на присоединение. У нас не было никаких вопросов по соблюдению антимонопольного законодательства.

Скажу даже больше: рынок бетона очень высококонкурентный. Никоим образом мы не создаем барьеров для входа на рынок и не препятствуем свободной конкуренции. И доля на рынке, которую мы имеем, существует благодаря современным технологиям, высокой эффективности работы, оперативной доставке и высокому качеству продукции".

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Экономическая правда