"Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей больше 7 миллиардов

"Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей 7,128 млрд грн, из которых 5,43 млрд грн (76%) - в техническое переоснащение, реконструкцию электросетей и приобретение оборудования и 1,698 млрд грн (24%) - в новое строительство.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что более 75% всех инвестиций - кредитные средства, привлеченные НЭК "Укрэнерго" от международных финансовых институтов, в частности, Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, банка правительства Германии KfW и др. Остальные - тарифные средства и собственные средства компании.

"Рост доли заемного финансирования является составной инвестиционной политики Укрэнерго. Кредиты предоставляются на длительные сроки (в среднем на 20 лет) и под низкие проценты (до 3%), чего не могут предложить коммерческие банки. Такая политика позволяет уменьшить нагрузку на тариф компании и ведется Укрэнерго уже более 5 лет", - говорится в сообщении.

"В 2021 году Укрэнерго планирует выйти на финишную прямую в реализации программы замены силового оборудования подстанций. Также мы сосредоточимся на комплексной реконструкции и автоматизации подстанций, реализации проектов для обеспечения надежности питания пограничных и прифронтовых регионов на востоке Украины.

Эти и другие проекты направлены на обеспечение надежности питания отдельных регионов, устранение "узких мест" в энергосистеме и внедрение современных технологий и систем. Их реализация позволит нам уверенно пройти период изолированного режима работы энергосистемы, будет предшествовать интеграции в ENTSO-E, а также поднять технологический уровень оборудования и систем управления к европейским стандартам", - заявил директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко.

В частности, в 2021 году предусмотрена дальнейшая реализация комплексной программы автоматизации подстанций с заменой устаревшего оборудования с переходом на современные схемы распределительных устройств и установлением автоматизированных систем управления технологическими процессами.

"Первый этап этой программы охватывает реконструкцию 48 подстанций во всех регионах. В 2021 году наибольший объем работ предусмотрено на ПС 330 кВ "Ровно", "Калуш", "Богородчаны", "Ковель", "Ивано-Франковск" и ПС 220 кВ "Борислав", - добавили в "Укрэнерго".

В рамках программы по замене силового оборудования подстанций "Укрэнерго" в 2021 году должен заменить 13 единиц трансформаторного оборудования на 9 подстанциях. Сейчас уже заменено 39 из запланированных в программе 58 единиц силового оборудования.

"Ключевыми в финансировании будут проекты, направленные на повышение надежности приграничных регионов востока Украины и граничащие с временно оккупированными территориями Донбасса. В частности, это реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская", "Запорожская", 330 кВ Залютино" и "Харьковская" на общую сумму 1,097 млрд грн. Предусмотрено проведение строительных работ и поставки оборудования на эти объекты", - добавили в компании.

Также в 2021 году начнется реализация новых компонентов - строительство ВЛ 330 кВ Кураховская ТЭС - Белицкая и ВЛ 330 кВ Купянск - Креминская.

"Эти проекты направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей Беличского энергоузла и снятия ограничения выдачи мощностей Углегорской и Кураховской ТЭС в ремонтных схемах сети 330 кВ, а также для компенсации отключения межгосударственных связей с РФ соответственно", - отметили в "Укрэнерго".

Экономическая правда