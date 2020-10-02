"Укрэксимбанк" предоставил 515 миллионов кредита на ремонт дороги на Полтавщине

"Укрэксимбанк" 1 октября предоставил 515 млн грн инвестиционного кредита на ремонт дороги Чернухи - Лубны на Полтавщине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Полтавская область первой в Украине получает в государственном Укрэксимбанке финансирование по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции дороги областного значения.

1 октября глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов и глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер подписали Меморандум о предоставлении кредита для капитального ремонта автодороги Чернухи - Лубны. Решение о привлечении кредита накануне было принято депутатами Полтавского областного совета", - говорится в сообщении.

"Укрэксимбанк участвует в финансировании строительства и реконструкции автодорог по всей Украине. Сегодня мы предоставляем 515 млн гривен инвестиционного кредита сроком на 4 года и рады подставить финансовое плечо Полтавщине, выполняя свою основную миссию по поддержке укрепления экономики.

Улучшение логистических путей - это развитие инфраструктуры государства и бизнеса экспортно-импортных предприятий, которые являются нашими основными клиентами", - отметил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

"Опыт привлечения инвестиционных заимствований на таких выгодных условиях для капитального ремонта местной дороги - новый для Украины, и я верю, он будет успешным. Сотрудничество с Укрэксимбанком поможет уже к концу I полугодия 2021 года капитально отремонтировать автодорогу Чернухи - Лубны.

Сейчас пользоваться этой дорогой почти невозможно: жители Лохвицкого и Чорнухинского районов по меньшей мере 11 населенных пунктов ездят в Полтаву через Пирятин, преодолевая лишние 85 километров. Реализация проекта позволит уже с середины следующего года в полной мере пользоваться качественной автомобильной дорогой с гарантийным сроком 10 лет", - заявил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

В банке добавили, что этот кредитный проект является первым в Украине и стал возможным благодаря изменениям, которые были приняты в июле 2020 года в Бюджетный кодекс Украины.

Экономическая правда